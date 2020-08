Rechtsaußen in der Defensive Kalbitz kämpft gegen AfD-Rauswurf

Kalbitz bestreitet die HDJ-Mitgliedschaft. Allerdings gibt es Bildaufnahmen von ihm in einem Zeltlager der inzwischen verbotenen Gruppierung. In beschlagnahmten Unterlagen der HDJ findet sich der Eintrag "Familie Andreas Kalbitz". In einem ersten Gerichtsverfahren wurde der AfD auferlegt, Kalbitz bis zu einer endgültigen Entscheidung des Parteischiedsgerichts Mitgliedsrechte zu gewähren. Das Bundesschiedsgericht der Partei bestätigte Ende Juli die Entscheidung des Vorstandes. Damit war Kalbitz wieder draußen.