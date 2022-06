Rechte von Rauchern Rauchen am Arbeitsplatz: So geht’s ohne Ärger

Maßnahmen Der Arbeitgeber hat grundsätzlich einen Ermessensspielraum bei den Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Er kann zum Beispiel Raucherräume einrichten oder Rauchverbote in bestimmten Betriebsbereichen erlassen. Ausnahmen bestehen, wenn das Rauchen am Arbeitsplatz eine konkrete Gefahr darstellen würde – etwa im Bereich von leicht entzündlichen Gegenständen. Auch in Betrieben, in denen eine räumliche Trennung zwischen Rauchern und Nichtrauchern nicht möglich ist, gelten Ausnahmen.