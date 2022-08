Rechte und Pflichten rund um Bäume Wann darf man einen Baum fällen?

Theoretisch lässt sich ein Baum ganz einfach fällen: Ein paar Schnitte mit der Motorsäge, und er liegt am Boden. Doch in der Praxis ist es nicht so einfach: Vom 1. März bis 30. September ist das Fällen von Bäumen nämlich grundsätzlich verboten, mahnt der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Auch das Roden, Zerstören und starke Zurückschneiden von Hecken, Wallhecken, Gebüschen sowie Röhricht- und Schilfbeständen in der freien Landschaft sind dann nicht erlaubt. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, es drohen Bußgelder von bis zu 50 000 Euro. Erlaubt sind im Frühling und Sommer lediglich Form- und Pflegeschnitte, um den Zuwachs der Pflanzen zu entfernen. Zur Säge greifen und größere Veränderungen vornehmen darf man also grundsätzlich nur im Herbst und Winter. Wenn sich Vogelnester, Bruthöhlen von Fledermäusen oder Nester von Wespen oder Hornissen in dem Baum befinden, steht er komplett unter Naturschutz und darf überhaupt nicht gefällt werden. Gleiches gilt auch für besonders dicke und alte Bäume mit einem Stammumfang ab etwa 80 Zentimetern. Hier braucht man für das Fällen eine behördliche Genehmigung.