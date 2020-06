Verhandlung beim BGH Klagen gegen Google: Wann gilt ein "Recht auf Vergessen"?

Die beiden vor dem BGH diskutierten Fälle unterscheiden sich dabei deutlich: In einem will der Ex-Regionalchef eines großen Wohlfahrtsverbandes erreichen, dass bei der Suche nach seinem Namen keine älteren negativen Berichte über ihn mehr verlinkt werden. Die damalige Berichterstattung sei wegen des öffentlichen Interesses berechtigt gewesen, sagte Seiters. Eine Rolle könne aber die Zeit spielen. Die Vorfälle - die finanzielle Schieflage des Verbandes und die Erkrankung des dort in führender Position arbeitenden - und die Berichterstattung dazu reichen bis ins Jahr 2011 zurück. (Az.: VI ZR 405/18).