Rebellion gegen Boris Johnson Immer mehr Tory-Abgeordnete wollen ihren Premier loswerden

Auch viele seiner Fraktionskolleginnen und -kollegen fürchten, dass sie nach den jüngsten Enthüllungen über die Lockdown-Partys ihre Wahlkreise verlieren könnten. Im Süden Englands rechnen sich die Liberaldemokraten, im Norden die Labour Party gute Chancen gegen die Konservativen aus.

„Der gegenwärtigen Entwicklung zufolge werden wir die nächsten Wahlen verlieren“, ist sich Tobias Ellwood sicher, der den Verteidigungsausschuss leitet. „Nicht nur herrscht Besorgnis, was die Verhaltensweisen in No. 10 Downing Street angeht – weil man damit mächtig Vertrauen verloren hat in der Bevölkerung. Es gibt jetzt auch Sorgen zur Politik in No. 10.“

Johnson will scharf nach rechts steuern

Gemeint ist, dass Johnson zu Beginn dieser Woche signalisiert hat, dass er scharf nach rechts steuern will, um neue Wählerstimmen für die Tories zu mobilisieren. Unter anderem hat die Regierung angekündigt, dass sie das Nordirlandprotokoll des Brexit-Abkommens mit der EU einseitig ändern möchte. Von den Flüchtlingen, die in kleinen Booten „illegal“ über den Ärmelkanal kommen, sollen immer mehr zur zwangsweisen Weiterbeförderung nach Ruanda ausgewählt werden. Auch will Johnson zu imperialen Maßeinheiten zurückzukehren. Ein Minister, der lieber ungenannt bleiben wollte, nannte dies „völlig bekloppt“.

Die meisten seiner Minister haben Johnson bisher in Schutz genommen. Außenministerin Liz Truss erklärte, sie stehe „zu 100 Prozent hinter dem Premier“. Nordirlandminister Brandon Lewis meinte, er glaube nicht, dass es wirklich zu einer Misstrauensabstimmung kommen werde, weil dies „nicht im Interesse des Landes oder der Konservativen Partei“ läge. Und selbst wenn es zu einer solchen Abstimmung käme, könnte sich Johnson am Ende wohl behaupten, glauben dessen Verbündete.