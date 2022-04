Realty-Star Kardashian über neue Beziehung: nicht geplant

Beide hatten ihre Liebe im März öffentlich gemacht. Nach der Trennung von West (44), der sich nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr nur noch Ye nennt, habe sie sich zehn Monate Zeit für sich selbst gelassen. "Ich wollte diese Zeit einfach nutzen, um herauszufinden, ob ich mich richtig entschieden habe", so der Reality-Star ("Keeping up with the Kardashians"). Erst dann sei sie auch bereit gewesen, wieder jemanden zu treffen.