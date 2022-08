Reality-TV-Star Claudia Obert über neuen Freund: "Dauerkribbeln im Bauch!"

Sie habe den 24 Jahre alten Webdesigner in einer Bar in Hamburg kennen gelernt, erklärte Obert: "Eine Freundin sagt: "Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an." Plötzlich kam er rüber, innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst." Sie selbst sei nie auf die Idee gekommen "so einen Bubi anzusprechen", so Obert.