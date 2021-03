Reality-TV Finale Kardashian-Staffel in den USA gestartet

"Keeping Up with the Kardashians" (etwa: Mit den Kardashians Schritt halten) wurde zu einer Fernseh-Attraktion. Alle Beteiligten wurden zu Stars, während sie dabei gefilmt wurden, wie sie in Pools badeten, sich für den Playboy fotografieren ließen, Luxusautos kauften oder mit Handtaschen aufeinander einschlugen. Abseits der Oberflächlichkeit dokumentierte "Keeping Up with the Kardashians" dabei auch die Geschlechtsangleichung von Bruce Jenner, dem zweiten Ehemann von Mutter Kris, zur Frau Caitlyn.

