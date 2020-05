Reaktionen zum Spiel gegen Holstein Kiel „Der VfB hat den Aufstieg nicht verdient. Punkt!“

Stuttgart - Enttäuschung, Verzweiflung, Wut: Die Fans des VfB Stuttgart lassen ihren Emotionen nach dem 2:3 bei Holstein Kiel freien Lauf. Es ist die zweite Niederlage nach der Corona-Pause. Auf Twitter wird Kritik geübt an Trainer Pellegrino Matarazzo, an Sportvorstand Sven Mislintat, einzelnen Spielern und dem Verein an sich.