Reaktionen zum VfB Stuttgart bei Hansa Rostock „Das Hygienekonzept würde ich gerne mal sehen“

Für die Rostocker Anhänger galt ein Hygiene-Konzept, wie es im Vorfeld ausgearbeitet wurde. Stehplätze waren nicht erlaubt, außerdem galt ein striktes Alkoholverbot sowie Sicherheitsabstände auf den Tribünen. Auch wurde wenige Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel an die Fans in einem offenen Brief appelliert: „Es ist elementar, dass wir die Maßnahmen des Hygiene-Konzeptes einhalten, um zu zeigen, dass die Entscheidung für eine Rückkehr von Zuschauern richtig war.“