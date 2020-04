Reaktionen aus Marbach & Bottwartal Freude, Vorsicht und Enttäuschung

Jürgen Sauter vom Friedrich-Schiller-Gymnasium

wartet noch auf genaue Anweisungen, in seinem Fall vom Kultusministerium: „Wir haben aktuell noch keine Umsetzungsvorgaben, was Klassengröße oder Pausenregelungen betrifft. Da müssen wir abwarten. Aber natürlich gibt es jetzt schon Überlegungen, wie man was umsetzen könnte. Gerade in der Kursstufe wird es kein Platzproblem geben, wenn wir die Schüler aufteilen müssen. Wir müssen aber auch erst evaluieren, wie viele unserer Lehrer einsatzfähig sind und wie viele zu einer Risikogruppe gehören; aktuell schätzen die Schulen, dass etwa ein Drittel der Lehrkräfte nicht kommen kann.“