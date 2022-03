Reaktionen auf Twitter Das sagen die Fans zum Hitzlsperger-Abschied

Am Ende ging es dann doch schneller als von vielen erwartet: Thomas Hitzlsperger wird an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart verabschiedet und übergibt vorzeitig an Alexander Wehrle, der ab Montag am Wasen übernimmt. Der Abschied des 39-Jährigen wird auch auf Twitter viel diskutiert.