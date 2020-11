Reaktionen auf das Verhalten von Karl-Heinz Rummenigge „Wie ein arroganter Schnösel“

Als „Muskelspiel und Machtdemonstration“ wertet auch die „Frankfurter Rundschau“ Rummenigges Vorgehen: „Es wäre souveräner gewesen, auch diejenigen Clubvertreter in ein so bedeutendes Treffen einzubinden, die besonders unbequem sind. Ausgrenzung ist keine gute Idee in diesem Zusammenhang.“ Es sei „geradezu jämmerlich, nicht jeden klugen Kopf mit ins Boot zu holen“.

Der Kommentator des SWR kann ebenfalls nur den Kopf schütteln. Dass „die übliche Mehrheit der Ja-Sager“ unter sich bleibe und „andere gar nicht erst zu Wort kommen“, sei „nicht nur schlechter Stil“ , sondern „armselig“. Rummenigge wird in diesem Zusammenhang mit Donald Trump verglichen: „In den USA haben sie die Armseligkeit gerade abgewählt.“ Manchmal sei es „schade, dass man den Fußballmeister nicht abwählen kann“.

Auch der Berliner „Tagesspiege l“ fühlte sich bei dem von Rummenigge initiierten Treffen in Frankfurt an die schlechtesten Seiten der Politik erinnert: „Der deutsche Profifußball verhält sich an der Spitze wie autoritäre Staatslenker: selbstherrlich, intransparent, egoistisch und rein profitorientiert. Mit dieser Haltung dürfte es schwer werden, aus der Krise zu finden.“

Lesen Sie hier: Was Andreas Rettig und Reiner Calmund von Rummenigge halten

Vernichtend ist die Kritik an Rummenigge auch in den sozialen Netzwerken. An die „Eitelkeitspolitik auf dem Niveau von Neuntklässlern“ fühlt sich der bekannte Münchner Podcaster Max-Jacob Ost erinnert.

Die Stuttgarter Blogger von „Vertikalpass“ wiederum sehen es auf die ironische Art und Weise und amüsieren sich darüber, dass ausgerechnet Rummenigge dem VfB-Chef Thomas Hitzlsperger die Leviten liest.

Ein bisschen Zuspruch bekommt Rummenigge immerhin von verlässlicher Stelle – von „Bild“-Mann Alfred Draxler. „Klingt alles erst einmal vernünftig!“, twitterte der Chefkolumnist über die Aussagen des Bayern-Chefs nach dem „Bundesliga-Gipfel“.