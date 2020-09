Reaktion auf Streaming Die ARD gibt der Mediathek Vorfahrt

Heftige Erschütterungen

Deutlicher könnte man kaum signalisieren, dass die lineare Verbreitungsform nun auch beim öffentlich-rechtlichen Schwergewicht ARD auf den zweiten Rang rückt. Damit aber wirklich kein Raum zum Missverstehen bleibt, fasst es Jörg Schönenborn, der zuständige ARD-Koordinator für Fiktionsprogramme, auch noch in klare Worte: „Mit ‚Oktoberfest 1900‘ und vielen weiteren Serien in den kommenden Monaten bespielen wir erstmals durchgängig zuerst die ARD-Mediathek und dann unsere linearen Ausspielwege im Ersten, in den Dritten Programmen und auf One. Ich freue mich über die Qualität und die Bandbreite der fiktionalen Angebote, mit denen wir die Attraktivität der ARD Mediathek nachhaltig stärken und zeigen wollen, dass wir es im non-linearen Wettbewerb ernst meinen: Wir denken nicht länger zuerst in linearen Sendeplätzen, sondern konsequent zuerst in Inhalten und Projekten – ein Paradigmenwechsel für die ARD.“