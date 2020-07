Re-Start in Disney World NBA ist wieder da - LeBron James geht es nicht nur um Titel

Nettigkeiten auf dem Platz sollte deswegen aber niemand erwarten - auch wenn es in den ersten Partien nach 20 Wochen Pause für die meisten Mannschaften einzig um ihre Position in der Setzliste für die Playoffs geht. "Das war nur ein Testspiel - aber es gab schon Trashtalk", berichtete Mavericks-Profi Kristaps Porzingis. "Wenn die Saison erst mal startet, dann wird es richtig intensiv, weil wir uns alle fühlen werden wie in den Playoffs. Und wenn es dann tatsächlich die Playoffs sind, dann wird es noch intensiver. Ich freue mich darauf, ich bin heiß."

Die Mavericks mit Kleber und die Oklahoma City Thunder mit Dennis Schröder müssen sich keine Sorgen um ihren Einzug in die Playoffs machen, ebenso wenig Daniel Theis mit den Boston Celtics. Nach Meinung des Nationalspielers ist seine Mannschaft sogar das beste Team im Osten und der Titel im Bereich des Möglichen. "Wir haben große Teile des Teams schon länger zusammen, waren 2018 in den Conference Finals, wurden 2019 aus den Playoffs rausgeprügelt. Diese Erfahrungen können wir jetzt kombinieren, mental sind wir ideal vorbereitet", sagte er zuletzt in einem Interview bei "spox.com".

Die schwierigste Aufgabe auf dem Weg in die Playoffs haben von den deutschen Profis Isaac Bonga und Moritz Wagner mit den Washington Wizards. Nur wenn die Mannschaft aus der Hauptstadt es in den acht Partien schafft, ihren Rückstand von derzeit sechs Siegen auf maximal vier zu verkürzen, kommt es zu einer kleinen Qualifikation um den letzten Startplatz für die K.o.-Runde. Dem jungen Team fehlen dabei die Stammspieler Bradley Beal (verletzt) sowie Davis Bertrans (verzichtet) - und wie allen Mannschaften ihre Zuschauer. Per Videowand sollen 300 Fans zumindest in einer Art Videokonferenz zugeschaltet werden.

