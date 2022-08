RB Leipzig Werner: Haben Qualität um Bayern und Dortmund "zu ärgern"

Werner war für rund 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zurück nach Leipzig gekommen und unterschrieb bei den Sachsen, für die er schon von 2016 bis 2020 auf Torejagd gegangen war, einen Vierjahresvertrag. 2020 war der Schwabe für rund 55 Millionen Euro von Leipzig in die englische Premier League gewechselt, konnte sich bei den Blues jedoch nicht endgültig durchsetzen.

Flick wollte Werner auch in seiner Zeit als Chefcoach des FC Bayern nach München holen. "Ich habe ab und zu gedacht: Was wäre gewesen, wenn...Aber Hansi Flick war dann ein Jahr später weg und keiner hätte gewusst, wie es weitergeht. So wie es war, war es perfekt für mich. Ich habe nur im letzten halben Jahr zu wenig gespielt."

Flick sprach nach der Rückkehr Werners über einen Qualitätsgewinn der Bundesliga. "Ich freue mich sehr für die Bundesliga, dass Timo Werner zurückkehrt", sagte der 57-Jährige. "Mit seinen Qualitäten ist er eine Bereicherung für jede Liga."