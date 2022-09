Bundesliga RB-Krisenstimmung vor Königsklassenstart: "Eine Katastrophe"

In der Tat wirkte das Tedesco-Team am Samstagabend wie ein zusammengewürfelter Haufen - und nicht wie eine Einheit. Von der löchrigen Defensive über das konzeptlose Mittelfeld bis zum völlig abgemeldeten Sturmduo Timo Werner und Christopher Nkunku - nichts passte zusammen. Gegen furiose Frankfurter, die dank der Treffer von Daichi Kamada, Sebastian Rode, Tuta und Rafael Borré viel Selbstvertrauen für ihre Premiere in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Mittwoch tankten, war so nicht anzukommen.

Gesprächsbedarf in Leipzig

"Um in Frankfurt zu bestehen, musst du die Zweikämpfe gewinnen. Du musst intensiv und schnell spielen. All das hat bei uns gefehlt, und wir haben verdient verloren. Es war einfach zu schlecht", resümierte RB-Mittelfeldspieler Emil Forsberg. Man müsse jetzt als Team zusammenfinden und "am Dienstag angreifen. Das ist das Einzige, was zählt."

Es ist an Tedesco, die richtigen Hebel zu finden, um die Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen. "Wir müssen über diese Leistung sprechen. Das war viel, viel zu wenig. Es gab gar nichts Positives. Das ist ein Novum", kritisierte der Fußball-Lehrer. Es gelte, daraus die richtigen Lehren zu ziehen. "Wir sind Profis und müssen das hinkriegen. Dazu gibt es keine Alternative", sagte Tedesco. "Wir spielen definitiv die Champions League - die können wir ja nicht verschieben."