Neue Proteste geplant Haftstrafe für Kremlgegner Nawalny bestätigt

Der 44-Jährige rief aus der Haft heraus für das Wochenende zu neuen Kundgebungen gegen Präsident Wladimir Putin auf. Nawalny war am 17. Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland an einem Flughafen in Moskau festgenommen und in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben.