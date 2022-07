Razzia in europäischen Ländern Polizei sprengt internationalen Schleuserring

. In einer groß angelegten internationalen Operation haben Justiz- und Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien am Dienstag ein kriminelles Netzwerk ausgehoben, das im Verdacht steht, in den vergangenen zwölf bis 18 Monaten bis zu 10.000 Migranten über den Ärmelkanal geschleust zu haben. Es handele sich um die vermutlich größte internationale Operation dieser Art, teilten die Behörden am Mittwoch in Den Haag mit.