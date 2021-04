Raumstation Astronaut Pesquet: Zweite ISS-Mission schwieriger als zuvor

Pesquet wird nach eigenen Angaben am Donnerstag zu der neuen Weltraummission starten. Er ist der erste Astronaut der Weltraumorganisation Esa, der an Bord eines Crew Dragon vom US-Unternehmen SpaceX in den Weltraum fliegt. Der Start mit einer Falcon-9-Trägerrakete ist im US-Bundesstaat Florida geplant. "Die Mannschaft ist glücklich und in guter Form", sagte Pesquet. "Die gesamte Crew ist geimpft", ergänzte er mit Blick auf den Kampf gegen die Corona-Epidemie.