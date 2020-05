Raumsituation am FSG verschärft sich Musikklassen müssen sich früher trennen

Im Jahr 2008 wurde die Streicherklasse eingeführt, 2010 folgten dann die Bläserklassen und ein Jahr später die Gesangsklassen. Für Kroll ein System, das man mit ambitionierten Gedanken eingeführt habe, das aber der Schulrealität nicht mehr standhalte. Denn in den Stunden, in denen in den Musikklassen in Jahrgangsstufe 7 die zweite Fremdsprache stattfinde, müsste der Unterricht in Chinesisch, Russisch, Latein, Französisch und NWT für alle gleichzeitig stattfinden. Kurzum: Man benötigt durch die Kopplung der Stunden viele Räume. Räume, die durch die Überkapazität im nächsten Schuljahr aber nicht vorhanden sind. „Wir müssen den Stundenplan flexibler gestalten, damit wir möglichst wenige Klassen miteinander koppeln müssen“, erklärt Kathleen Kroll. Würde jetzt nicht gehandelt, würde im kommenden Schuljahr Unterricht ausfallen, betont sie. „Wir wollen auf keinen Fall die Vielfalt an unserer Schule einschränken, was aber die Konsequenz wäre. Darüber hinaus müssen wir den Unterricht gewährleisten. Das hat Priorität.“ Rund dreieinhalb Jahre werde es wohl dauern bis man das Plus von sieben Klassen wieder im Griff habe, so Krolls Prognose. Dass die Aufteilung, die ein Jahr früher kommt als sie eigentlich kommen sollte, ein harter Schlag sein kann, das sei ihr bewusst, sagt die Gymnasialdirektorin Kroll. „Aber wir haben auch positive Reaktionen erhalten.“ Denn es gebe auch Fälle, in denen man froh sei, wenn sich die Klassengemeinschaft früher auflöse. „Wenn Kinder von der ersten Klasse an bis nach der siebten Klasse zusammen sind und zum Beispiel Konflikte mitgetragen werden.“