Raumfahrtagentur Esa Bewerbungen als Astronaut bei Esa starten

Früheren Angaben nach sucht die Esa etwa vier bis sechs sogenannte Karriere-Astronauten. Sie werden als festangestellte Esa-Mitarbeiter eingestellt und für die Weltraummissionen eingesetzt.

Außerdem sucht die Organisation bis zu 20 Astronautinnen und Astronauten als Reserve. Die Esa ist außerdem explizit auf der Suche nach einer Astronautin oder einem Astronauten mit einem bestimmten Grad an körperlicher Behinderung. Das Programm heißt "Parastronaut". Es soll helfen, Zugangsbarrieren für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen abzubauen. Offen ist, ob der oder die Auserwählte am Ende wirklich an einer Mission im Weltraum teilnehmen wird.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-40483/2