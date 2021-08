Raumfahrt US-Marsrover "Perseverance": Fehlschlag bei Bohrung

BFC Dynamo gegen VfB Stuttgart

Ersatzgeschwächte Stuttgarter erreichen zweite Pokalrunde

Der VfB Stuttgart lässt in der ersten Runde im DFB-Pokal nichts anbrennen und schlägt den BFC Dynamo in Berlin souverän mit 6:0 in Berlin. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Torschützen.