Raumfahrt Labor-Modul "Wentian" dockt an Chinas neue Raumstation an

Peking - Das Labor-Modul "Wentian" hat erfolgreich an Chinas im Bau befindliche Raumstation angedockt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, dockte "Wentian" rund 13 Stunden nach dem Start am Vortag an die auf den Namen "Tiangong" (Himmelspalast) getaufte Station an.