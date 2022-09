Raumfahrt Gerst sieht bei Mondmission keinen Esa-Astronauten-Wettkampf

Die Europäische Weltraumorganisation (Esa) bereitet ihre Astronauten darauf vor, dass sie in einigen Jahren bei einer der geplanten "Artemis"-Missionen der Nasa mit zum Mond fliegen können. Bislang sehe es so aus, dass es bei drei Missionen Plätze für Europäer gebe, meinte Gerst. Dafür kämen derzeit sieben Astronauten in Frage. Europa sei ein wichtiger Teil der neuen Mondmissionen, betonte Gerst. "Wir fliegen nicht als Gäste mit, sondern wir bauen die Hälfte des Raumschiffes", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.