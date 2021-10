Raumfahrt Flug verschoeben - Mehr Zeit für Startplanungen von Maurer

Maurers Heimatgemeinde Oberthal will trotz der Verschiebung an einer großen "Launchparty" mit Live-Übertragung in der örtlichen Halle festhalten - dann einen Tag später am 31. Oktober. "Wir sind gerade dabei, das Programm zeitlich zu fassen und mit allen Beteiligten durchzusprechen", teilte einer der Organisatoren mit. Erwartet wird etwa der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).