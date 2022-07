Raumfahrt Reste von chinesischer Rakete nahe Philippinen ins Meer gestürzt

"Kein anderes Land lässt diese 20-Tonnen-Dinger in einer Umlaufbahn, um auf unkontrollierte Weise wieder in die Erdatmosphäre einzutreten", sagte der Astrophysiker Jonathan McDowell vom Harvard-Smithsonian Center für Astrophysik dem US-Sender CNN. "Was wir wirklich wissen wollen ist, ob irgendwelche Teile am Ende am Boden liegen." Es könnte etwas länger dauern, bis das bekannt werde. Bewohner von Sarawak in Malaysia beobachteten ein Lichter-Schauspiel am nächtlichen Himmel, das sie erst für eine Meteor hielten.