Raum für die Natur am Sulzbach bei Rielingshausen „Vielfalt schafft Leben, Monotonie Einöden“

Skeptiker meinten: Das kann nichts werden

Und so rückten im April 1987 rund 25 engagierte Ehrenamtliche des Schwäbischen Albvereins an und pflanzten bis zu vier Meter lange Kopfweiden-Stecklinge, die am Rand des Hörnles geschnitten worden waren. Wobei: Die eigentliche Baumpflanzung hat ein Bagger vorgenommen, nachdem ebenfalls ein Bagger zuvor die Sohlschalen entfernt hatte. Und die Pflanzung der Stecklinge, die für den Laien einfach aussahen wie kleine Baumstämme, rief denn auch einiges Kopfschütteln der Ortsansässigen hervor, erinnert sich Reinhard Wolf: „Die meinten: Ihr spinnt doch, das kann doch nichts werden!“ Und auch er selber räumt ein: „Das sah schon komisch aus am Anfang.“ Doch schon im Jahr darauf wurden die Skeptiker eines Besseren belehrt. Denn da zeigten die Hörnles-Ableger schon frisches Grün, wie auf einem der vielen Fotos zu sehen ist, die Wolf seinerzeit gemacht und alle in einem dicken Leitzordner, fein säuberlich beschriftet, abgelegt hat. Und nicht nur das: Das einst zwangsweise begradigte Bächle darf auch wieder in den vertrauten Schlangenlinien fließen, die auf alten Flurkarten noch verzeichnet sind. So bilden sich, auch dank bewusst ins Bachbett gelegter Steine, ganz unterschiedliche Zonen: In manchen Bereichen steht das Gewässer fast, an anderen plätschert es mit silberhellem Klang dahin, als ob es sich freuen würde, wieder frei zu sein.