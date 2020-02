Rauchwolke ist schon von weitem zu sehen Reifenlager in Freiberg brennt

In der Marbacher Straße 72 in Freiberg-Beihingen brennt aktuell ein Autohandel. Die Löscharbeiten dauern noch an. "Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung", berichtet Peter Widenhorn vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die L1138 zwischen Benningen und Freiberg ist aktuell auch noch gesperrt (Stand 12:11) und wird das noch rund 15 Minuten bleiben. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Auch zum Entstehen des Brandes kann Widenhorn noch nichts sagen.