Rauchmelder Wer haftet im Ernstfall?

Haftung des Vermieters Die gesetzlichen Bestimmungen zur Rauchwarnmelderpflicht sind in den Landesbauordnungen der jeweiligen Bundesländer geregelt. Für den Einbau ist stets der Eigentümer der Immobilie verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass die Geräte ordnungsgemäß funktionieren. Mietrechtlich ist es dann auch der Eigentümer, der im Schadensfall haftet. Sollte es zu einem Brand mit Personenschaden kommen, kann das ernste Konsequenzen für den Vermieter haben. Die Geräte müssen mindestens alle zwölf Monate geprüft und alle zehn Jahre (plus einer Karenzzeit von 6 Monaten) ausgetauscht werden. Versicherung Zahlt die Versicherung im Schadensfall trotz fehlender Rauchwarnmelder? Auch bei Sachschäden können fehlende oder nicht funktionierende Rauchwarnmelder zum Problem werden. Im Brandfall kommt eine vorhandene Wohngebäudeversicherung für die entstandenen Schäden auf. Sind jedoch keine Rauchwarnmelder im Gebäude installiert, so kann die Versicherung unter Umständen Leistungen verweigern oder kürzen.