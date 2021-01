Rauchentwicklung durch festgefahrene Bremse S-Bahn in Freiberg evakuiert

Freiberg - Viel Rauch um letztlich recht wenig gab es am frühen Donnerstagabend am Freiberger Bahnhof: Wegen Rauchentwicklung an einer S-Bahn wurden zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Landkreis Ludwigsburg seitens Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der Polizei gegen 17 Uhr alarmiert.