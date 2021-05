Raubmord in Marbach Nach 25 Jahren: Spur zu Raubmord

Fakt sei aber, dass nach dem Hinweis die Polizei in ganz Deutschland jeweils ihre ungelösten und infrage kommenden Kapitalverbrechen durchforstete. Dabei wurde schließlich auch der Cold Case von Anna Frank nochmals unter die Lupe genommen. Und dieser passte in das Muster, nach dem man gesucht hatte – sodass plötzlich, nach 25 Jahren, ein Tatverdächtiger gefunden war. „Das heißt bislang aber nur, dass die Ermittlungen gegen den Mann intensiviert werden. Ihn hatte man damals nicht auf dem Schirm, wie es überhaupt seinerzeit nicht gelang, einen Verdächtigen zu ermitteln“, sagt Schächtele. In einem nächsten Schritt werde man nun versuchen, über einen DNA-Abgleich zu klären, ob sich der Anfangsverdacht erhärten lässt. Möglich wird das dadurch, dass in der Wohnung von Anna Frank vor 25 Jahren ein „tatrelevanter Gegenstand“ sichergestellt wurde, erklärt die Polizeisprecherin Schächtele.