Raubkunst im Humboldt Forum Umstrittenes Südseeboot soll in Berlin bleiben

Berlin - Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) will offenbar an dem umstrittenen Südseeboot von der Insel Luf im heutigen Papua-Neuguinea festhalten. „Das Boot wird im Humboldt Forum gezeigt werden. Es wird als Mahnmal der Schrecken der deutschen Kolonialzeit und auch in seiner Bedeutung als identitätsstiftendes Werk der Bootsbaukunst gezeigt werden“, sagte SPK-Präsident Hermann Parzinger am Montag in Berlin dem Evangelischen Pressedienst.