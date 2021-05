Raub in Murr Eingekauft ohne zu bezahlen

Zeuge informiert die Filialleiterin

Zugetragen hat sich das Ganze gegen 13.15 Uhr in einem Supermarkt im Langen Feld gegenüber einer Tankstelle. Wie die Polizei berichtet, hat sich einer der beiden Täter im Verkaufsraum befunden und den Einkaufswagen mit Waren befüllt. Anschließend verließ er den Laden durch die Eingangstür, die ihm von dem zweiten Ganoven von außen geöffnet wurde. Ein Zeuge sprach die Filialleiterin auf den Vorgang an, woraufhin diese unverzüglich mit dem Zeugen nach draußen eilte. Zu diesem Zeitpunkt stiegen die Täter in einen orangefarbenen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen. Die Filialleiterin stellte sich den beiden in den Weg und wollte dadurch eine Flucht verhindern. Die Diebe ließen sich dadurch aber nicht beirren und fuhren einfach weiter. Die Filialleiterin musste einen Schritt zur Seite machen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug durch fünf Streifen der Polizei verlief ergebnislos. Der Wert der entwendeten Waren kann derzeit noch nicht beziffert werden.