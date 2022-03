Raub in Murr 18-Jähriger im Bus mit Messer bedroht

Die Gruppe interessierte sich für die Kopfhörer des 18-Jährigen

Als der Bus der Linie 460 in Richtung Steinheim eintraf, stieg der 18-Jährige wie geplant ein und suchte sich in der Mitte des Busses einen Sitzplatz. Auch die Männer, die vermutlich zwischen 18 und 19 Jahren alt sind, stiegen in den Bus und setzen sich dort in die hinterste Sitzreihe. Von dort aus sprach einer von ihnen den 18 -Jährigen erneut an an und bat ihn, zu ihm und seinen Freunden nach hinten zu kommen, da man noch Fragen zu den Kopfhörern habe. „Der 18-Jährige hat sich nichts dabei gedacht und sich gutgläubig zu der Gruppe gesetzt“, heißt es von Seiten der Polizei. Doch dann zückte einer der Männer plötzlich ein Messer.