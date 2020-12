Ludwigsburg - Eine Frau ist am Freitagabend in Ludwigsburg im Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Wilhelmstraße von einem Mann überfallen worden. Er ging gegen 19.45 Uhr auf die 44-Jährige zu, als sie gerade am geöffneten Kofferraum ihres Fahrzeugs stand und im Begriff war, den Wagen zu beladen. Der Unbekannte drohte der Frau mit dem Einsatz einer Pistole und forderte sie auf, ihm Geld zu übergeben. Seine verbrecherische Mission war erfolgreich: Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entfernte er sich laut Polizeibericht schließlich zu Fuß. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,90 Meter großen Südländer mit dunklen, kurzen Haaren und auffallend dunklen Augen gehandelt haben. Zur Tatzeit war er komplett dunkel gekleidet und hatte eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung auf. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der Rufnummer 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.