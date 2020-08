Rattengift in Pleidelsheim ausgelegt Eine Katze ist tot

Bereits am Montag, 17. August, wurde im Bereich Marbacher Straße – Rosenweg – Ludwig-Hofer-Straße in Pleidelsheim eine Katze mit Rattengift vergiftet. Die Gemeinde warnt deshalb im aktuellen Mittelungsblatt vor Giftködern. „Bitte achten Sie bei Ihren Vierbeinern auf Symptome. Hegen Sie auch nur den kleinsten Verdacht, dass Ihr Liebling einen Giftköder aufgenommen haben könnte, müssen Sie schnell handeln und ihn zum Tierarzt bringen. Die meisten Giftköder verursachen schon binnen kürzester Zeit erste Vergiftungsanzeichen“, heißt es im Mitteilungsblatt. Ebenso wie: „Hat Ihr Haustier einen Giftköder mit Rattengift aufgenommen, können die ersten Symptome auch erst nach einigen Tagen auftreten. Neben Müdigkeit und Erbrechen sind blutiger Durchfall oder auch eine herabgesetzte Körpertemperatur typische Anzeichen, die auf Rattengift hinweisen. Das Tier verstirbt meist innerhalb von drei bis fünf Tagen an Organversagen.“