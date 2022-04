Rathaus in Steinheim Viel Verstärkung für die Verwaltung

„Der Betrieb wurde zwar am Laufen gehalten. Die Anforderungen an Kommunen wurden aber größer und es ist einiges liegen geblieben“, resümierte Winterhalter. Speziell im Kindergartenwesen seien zig neue Erzieherinnen eingestellt worden, die Zahl der Betreuungsplätze gewachsen. Doch im Rathaus sei der damit einhergehenden gestiegenen Papier-Arbeit nicht Rechnung getragen worden, berichtete Retter. Außerdem habe zu viel an einer einzigen Person, dem ehemaligen Ersten Beigeordneten Norbert Gundelsweiler, gehangen. Deshalb wurden auf Empfehlung einer Beratungsfirma Zuständigkeiten innerhalb des Hauses neu geregelt und weitere Positionen geschaffen.

Wartezeiten bei Anfragen verkürzen

Auf der einen Seite sollen Mitarbeiter so entlastet werden, betonte Thomas Winterhalter. Doch auch die Bürger sollen profitieren, versicherte er. „Der Service wird tendenziell besser. Stichwort Digitalisierung“, erklärt er. Man bemühe sich zudem darum, eine Stellvertreter-Regelung umzusetzen, sagte Retter. Bislang habe es sein können, dass jemand eine Anfrage stellt und dann zwei oder drei Wochen auf eine Antwort warten musste. So lange, wie der Zuständige eben im Urlaub weilt. „Das funktioniert heutzutage nicht mehr“, betonte Retter. Ziel sei es, Zweier- oder Dreierteams zu bilden, die sich gegenseitig vertreten können, damit zumindest Standardanfragen schneller und richtig abgearbeitet werden können. Im Friedhofswesen und im Bereich Wasser und Abwasser verfahre man bereits so.

Babyboom bei Erzieherinnen

Aderlass

Während in der Verwaltung Mitarbeiter hinzukommen sollen, wäre man froh, in den Kindergärten überhaupt alle Stellen besetzen zu können. Rechnerisch 31 Vollzeit-Kräfte hätten hier seit dem Sommer 2021 aufgehört, berichtete Bürgermeister Thomas Winterhalter. Das entspricht ungefähr 20 Prozent des ganzen Kita-Personals. Dieser Aderlass in Kombination mit Corona-Quarantänen und -Ausfällen habe stellenweise auch zur Schließung von Gruppen und dem Kürzen der Öffnungszeiten geführt.

Schwangerschaften

Acht Stellen seien weggebrochen, weil sich Erzieherinnen beruflich oder privat verändert hätten, rechnerisch 23 Vollzeitkräfte seien in Elternzeit oder hätten wegen einer Schwangerschaft laut Coronavorschrift umgehend nicht mehr arbeiten dürfen. Einen Teil der Stellen habe man zwischenzeitlich wiederbesetzen können. Außerdem habe man sich mit weiteren Interessentinnen auf eine künftige Zusammenarbeit einigen können. Offen sind derzeit noch insgesamt fünf Vollzeitstellen.