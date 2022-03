Rathaus in Steinheim Amtssitz muss noch ein paar Jahre durchhalten

Weiterbetrieb sichern

Allerdings ist auch diese Planung mit einer großen Unbekannten versehen: Unklar ist aktuell, in welchem Umfang kurzfristig etwas an dem Gebäude unternommen werden muss, damit man es überhaupt weiterbetreiben kann. Thomas Ulmer wies darauf hin, dass die Kommune nicht alles auf die lange Bank schieben dürfe, sondern das absolut Notwendige zeitnah erledigen müsse. Das schreibe das Denkmalamt vor. Was genau ad hoc in Angriff genommen werden muss, wird man nach einer Schadenskartierung wissen, um die sich das Fachbüro im Frühsommer kümmern wird. Versprechen wollte und konnte Ulmer vorab nichts. „Ich denke aber, dass man die fünf Jahre noch aussitzen kann“, sagte er und nahm damit Bezug auf das neue Rathaus, das ungefähr dann bezugsfertig sein soll. Bis dahin müssten vermutlich nur Ausbesserungen im überschaubaren Rahmen an dem Fachwerkhaus vorgenommen werden.