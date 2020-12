Rathäuser in Steinheim schließen Kontakt nur noch über Telefon

Betroffen sind davon neben dem Rathaus in Steinheim auch das Rathaus in Kleinbottwar sowie die beiden Verwaltungsstellen in Kleinbottwar und Höpfigheim. Die Schließung gilt bis auf Weiteres, mindestens aber bis zum 10. Januar 2021. Die Mitarbeiter stehen selbstverständlich aber weiterhin für die Bürger zur Verfügung - allerdings nur per Telefon. "Wenn ein persönlicher Termin unumgänglich ist, geht dies ebenfalls nur nach vorheriger telefonischer Absprache", so Winterhalter weiter. "Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen."