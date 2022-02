Rassismus-Vorwürfe Der Druck auf Joe Rogan wächst

Dass dabei jeder Sinnzusammenhang ausgeblendet wird, will auch Rogan nicht mehr als Verteidigung anbringen. Dies sei die „bedauerlichste und beschämendste Sache, über die ich jemals öffentlich sprechen musste“, erklärte er in einem Instagram-Video am Samstag. Er habe das Wort zwar „nie benutzt, um rassistisch zu sein, weil ich kein Rassist bin“. Er habe auch geglaubt, Menschen würden ihn verstehen, solange er das Wort im richtigen Zusammenhang benutze. Aber er sehe nun ein, es gebe „keinen Kontext, in dem eine weiße Person dieses Wort jemals sagen darf, geschweige denn öffentlich in einem Podcast“.