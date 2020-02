Nach Rassismus-Eklat Alle für Torunarigha: Hertha-Profi einsatzbereit

Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag zwischen Schalke und den Berlinern (3:2 n.V.) war Torunarigha, der in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden. Der Spieler stellte "mit Unterstützung des Vereins Strafanzeige gegen Unbekannt", teilte der Berliner Club am Freitag auf Anfrage mit und bestätigte einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Klinsmann hatte Torunarigha freigestellt, ob er wieder spielen will.