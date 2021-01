Rassismus-Streit in Bremen „Bimbo-Drink“ bleibt erlaubt

Nach ersten Medienberichten über die Strafanzeige hatten sich die deutschen und französischen „Asterix“-Verleger scharf von dieser „fälschlichen Nutzung“ distanziert, die gegen alle „Asterix-Werte“ wie Antirassismus und Weltoffenheit verstoße. Auch der Likörhersteller Mast-Jägermeister ging auf Distanz zu der Kneipe, die mit großen „Jägermeister“-Emblemen an der Fassade für sich wirbt. Als beide Konzerne sogar rechtliche Schritte androhten, kündigte die Gaststätte an, den „allseits beliebten ‚Bimbo‘“ in „Schwarzer Teufel“ umzutaufen. Auf Facebook schrieb sie dabei von einem weiteren „Sieg für den Tugendterror“ und kritisierte „linken Rassismuswahn“.