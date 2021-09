Rassismus Motsi Mabuse erwägt Umzug nach Großbritannien

Frankfurt/London - Die Tänzerin und Entertainerin Motsi Mabuse denkt ihrer Tochter zuliebe über einen Umzug nach Großbritannien nach. "Meine Tochter ist das einzige schwarze Kind in ihrer Kindergarten-Gruppe und ich will nicht, dass das für immer so bleibt", sagte die 40-Jährige dem "Mirror" (Sonntag).