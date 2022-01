Rassismus-Eklat im Dschungelcamp So reagieren Twitter-Nutzer auf Janina Youssefians Rauswurf

Stuttgart - Janina Youssefian musste das Dschungelcamp verlassen, nachdem sie Linda Nobat rassistisch beleidigt hatte – das hat der Sender RTL entschieden. Wörtlich sagte Youssefian in einem immer mehr eskalierenden Streitgespräch mit Linda Nobat: „Geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst.“ In der Folge verließ die 39-Jährige am Montag unter Applaus der anderen Camper den Schauplatz.