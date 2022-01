Rassismus-Eklat im Dschungelcamp RTL schmeißt Kandidatin Janina Youssefian aus der Sendung

Rassistische Entgleisung im TV

RTL zeigte den Vorfall in der Sendung am Montagabend. In einem Streit sagte Youssefian zu ihrer Mitstreiterin: „Geh’ doch in den Busch wieder zurück wo du hingehörst!“ Youssefian versuchte, sich bei Nobat zwar noch zu entschuldigen: „Es tut mir leid, wenn das rassistisch rüberkam. Das war nicht so gemeint.“ Doch die Entschuldigung lief ins Leere. Auch die anderen Teilnehmer verurteilten die Entgleisung.„Irgendwo ist ein Grenze“, findet nicht nur Harald Glööckler.