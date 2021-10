Rapper Zurück zu den Wurzeln: Marteria in der "5. Dimension"

Wie schon sein zweites Album "Zum Glück in die Zukunft" (2010) sei das neue Werk stark von Melancholie geprägt. "Ich fühl' mich in dieser Welt halt am wohlsten." Stimmig produzierte warme Beats, teils hymnische und meist clubtaugliche Songs erinnern dabei etwa an den britischen Garage-Sound des Frühwerks von Mike Skinner alias The Streets.