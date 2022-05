Rapper mit der Pandamaske Aus Cro wird Carlito

Die Kreativität und Inspiration für Kunst könne man nicht erzwingen, meint er. Am effektivsten sei ein Zusammenspiel aus „einfach machen und ein bisschen Ego zurückstecken und nicht immer diesen Anspruch an Perfektionismus haben“, so der schwäbische Künstler. „Irgendwann muss man auch sagen, okay, das ist anscheinend gut genug, also raus damit.“