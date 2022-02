Rapper Casper: "Ich will wieder explodieren"

Nervösität vor Live-Auftritten

Wie bei vielen Menschen hat die Corona-Pandemie das Leben des Musikers auf Pause gestellt. "Ich habe diese Entschleunigung zelebriert, und in dieser Zeit auch meine Platte geschrieben", sagt Casper. Irgendwann kam aber der Wendepunkt: "Ich will wieder explodieren, ich will, dass Schweiß von der Decke tropft und wieder in einem engen, schwitzigen Raum sein und mich dabei nicht seltsam fühlen müssen."