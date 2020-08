Rapper beerdigt Maske Cros Beitrag gegen die Maskenpflicht

Carlo Waibel hat alles erreicht

Und warum auch nicht. Carlo Waibel, so der bürgerliche Name des Pop-Rappers, hat so ziemlich alles erreicht, was man im Rap erreichen kann: Ausverkaufte Hallenshows, Edelmetall, Pole Positions in den Charts. Mit Dreißig hat er vielleicht einfach Lust, sich anderen Dingen zuzuwenden, seine Karriere als Designer weiterzuverfolgen oder einfach nur in seiner Villa zu sitzen und für sich und seine Homies ein paar Beats zu basteln, bevor er eine Runde in den Pool hüpft.